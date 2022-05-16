النضال من أجل الحقوق مستمر - علي الحداد

2022/05/16 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_الحداد تحتفل كل شعوب العالم وعمالها وكادحيها بالأول من مايو عيداً للعمل، حيث اعتبر عطلة رسمية في غالبية دول العالم، وجاء ذلك نتيجة لتضحيات التحرك العمالي في بدايات الثورة الصناعية، فاول تحرك كان في استراليا عام 1856 للمطالبة بزيادة الأجور، وبعد ثلاثة عقود من الزمن تبلور الوعي العمالي وجاء منظماً من خلال الاتحادات النقابية التي انطلقت في شيكاغو وكاليفورنيا وواجتها الشرطة، فراح ضحية هذه المواجههة ع ......





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