إستشهاد وإصابة مقاتلين بالحشد الشعبي في محاولة لإحباط تعرض لداعش شرقي صلاح الدين

2022/05/16 | 23:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، استشهاد مقاتلين إثنين وإصابة آخر بصد تعرض لفلول داعش الإرهابي، شرقي محافظة صلاح الدين.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته “خبر برس” (واخ)، ان “قوة من الفوج السادس في اللواء 22 بالحشد الشعبي، أنهت التعرض الإرهابي لفلول “داعش” الإجرامي على إحدى نقاط قاطع المسؤولية في جزيرة العيث شرقي صلاح الدين، استخدم فيه الإرهابيين طريقة القنص المنعزل بغطاء ناري آخر للتمويه”.

وأضافت، أن “إحباط التعرض الإرهابي من أبطال الحشد الشعبي أسفر عن استشهاد مقاتلين إثنين وإصابة آخر بجروح”.

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