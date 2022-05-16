إصابات باشتباكات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس

2022/05/16 | 23:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتبكت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، فلسطينيين خلال تشييع جثمان شاب قتل برصاص إسرائيلي، ما أدى لإصابة 52 شخصا، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية.

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