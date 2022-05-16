2022/05/16 | 23:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثالث محافظة تعطل الدوام الرسمي الثلاثاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثالث محافظة تعطل الدوام الرسمي الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثالث محافظة تعطل الدوام الرسمي الثلاثاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).