مخرجون وممثلون إيرانيون يستنكرون اعتقال عدد من زملائهم

2022/05/16 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬استنكرت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المخرجين‭ ‬والممثلين‭ ‬الإيرانيين‭ ‬بينهم‭ ‬المخرجان‭ ‬جعفر‭ ‬بناهي‭ ‬ومحمد‭ ‬رسولوف‭ ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬مفتوح‭ ‬امس‭ ‬اعتقال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬زملائهم‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬إيران‭.‬ وكشف‭ ‬الكتاب‭ ‬المفتوح‭ ‬الذي‭ ‬نُشر‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬صفحة‭ ‬المخرج‭ ‬الإيراني‭ ‬محمد‭ ‬رسولوف‭ ‬الحائز‭ ‬جائزة‭ ‬الدب‭ ‬الذهبي‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬برلين‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬عن‭ ‬فيلمه‭ “‬ذير‭ ‬إز‭ […]

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