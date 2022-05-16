صناع محتوى افتراضيون يحققون مكاسب خيالية في اليابان

2022/05/16 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوكيو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تتخلى‭ ‬مايو‭ ‬ليزوكا‭ ‬خلال‭ ‬لحظات‭ ‬عن‭ ‬شخصيتها‭ ‬الهادئة‭ ‬والمتزنة‭ ‬وتبدأ‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬تعابير‭ ‬بصوت‭ ‬رفيع‭ ‬مترافقة‭ ‬مع‭ ‬حركات‭ ‬داخل‭ ‬استوديو‭ ‬تسجيل‭ ‬في‭ ‬طوكيو،‭ ‬فيما‭ ‬تظهر‭ ‬شخصيتها‭ ‬الرمزية‭ (‬أفاتار‭) ‬على‭ ‬شاشات‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬متابعيها‭ ‬الالكترونيين‭.‬ وأصبح‭ “‬اليوتيوبرز‭” ‬الافتراضيون‭ ‬يمثلون‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬اتجاهاً‭ ‬مربحاً‭ ‬إذ‭ ‬تحقق‭ ‬بعض‭ ‬القنوات‭ ‬التابعة‭ ‬لهم‭ ‬إيرادات‭ ‬تفوق‭ […]

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