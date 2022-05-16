وزارة التعليم تقرر تأجيل امتحانات يوم غد الثلاثاء

2022/05/16 | 23:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت وزارة التعليم اليوم الاثنين ، تأجيل امتحانات يوم غد الثلاثاء في جميع الجامعات والكليات “.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه ، تقرر تأجيل الامتحانات كافة المقررة غداً الثلاثاء في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية على صعيد الدراسات الأولية والعليا “، مبينة ” تعديل بعض مواعيد الامتحان التنافسي للقبول في الدراسات العليا على وفق الترتيب والتوقيت الآتي:

▪️ امتحان العلوم الإنسانية والاجتماعية يوم الأربعاء 2022/5/18.▪️ امتحان الطبية والهندسية يوم الخميس 2022/5/19.▪️ امتحان العلوم الصرفة والزراعية والبيطرية والإدارية والاقتصادية يوم الأحد 2022/5/22 .

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