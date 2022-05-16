2022/05/16 | 23:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت محافظة الانبار الاثنين تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء.وقتل مكتب المحافظ في بيان تلقته ايرث ، ان “محافظ الانبار علي الدليمي قرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة غداً باستثناء الدوائر الخدمية.

ظهرت المقالة باستثناء الخدمية..



عطلة رسمية في الانبار يوم غد الثلاثاء أولاً على ايرث نيوز.

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