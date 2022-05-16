التعليم العالي تقرر تأجيل الإمتحانات ليوم غد الثلاثاء وتصدر مواعيد جديدة

2022/05/16 | 23:53 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – بغداد

قرّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تأجيل امتحانات يوم غد الثلاثاء، وتعديل بعض مواعيد الإختبار التنافسي.

وذكر بيان للوزارة تلقته “خبر برس” (واخ) أنه “استشعاراً للآثار الجوية المستمرة، وحرصا على توفير مناخات البيئة الجامعية وظروفها الإيجابية، قرّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأجيل الإمتحانات كافة والمقررة ليوم غد الثلاثاء الموافق 17/5/2022 في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية على صعيد الدراسات الأولية والعليا الى ما بعد التوقيتات المثبتة في جداول الاختبارات”.

وأضاف “في ضوء هذه المقتضيات جرى تعديل في بعض مواعيد الامتحان التنافسي للقبول في الدراسات العليا على وفق الترتيب والتوقيت الآتي:

إمتحان العلوم الإنسانية والاجتماعية يوم الأربعاء 18/5/2022.

إمتحان الطبية والهندسية يوم الخميس 19/5/2022

إمتحان العلوم الصرفة والزراعية والبيطرية والإدارية والإقتصادية يوم الأحد 22/5/2022.

ودعت وزارة التعليم العالي الجامعات والكليات كافة الى استنفار طواقمها الخدمية الساندة ومعالجة آثار الموجة الجوية وتهيئة متطلبات البيئة الامتحانية وتمكين الطلبة من أداء الإختبارات وفقا للتحديثات المؤشرة وإعلانها رسمياً في المواقع والقنوات والصفحات الرسمية.

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