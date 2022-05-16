الوقود محرك صعود أسعار الخام مع انخفاض صادرات الغاز الروسية

2022/05/16 | 23:54 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة ـ الصباح الجديد: واجهت أسعار النفط الخام بعض الضغوط الهبوطية خلال الأسبوع الماضي، بعد ارتفاع معدلات التضخم العالمية وارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في 20 عاما تقريبا مقابل سلة من العملات الرئيسة، ما جعل النفط أكثر تكلفة عند شرائه بعملات أخرى.ورغم هذه الضغوط حقق الخام الأمريكي ثالث ارتفاع أسبوعي له على التوالي بينما انخفض ...

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