2022/05/16 | 23:54 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “لا بد من جهود حكومية جادة لحل هذه الكارثة” بغداد ـ الصباح الجديد: لوّحت وزارة العمل والشؤن الاجتماعية بانهيار المنظومة القيمية في العراق، بسبب تفشي البطالة، مؤكدة ان الفقر في العراق مطلق ومتعدد الاوجه ما يهدد الأمن الغذائي في البلاد.وقالت عبير الجلبي وكيل وزير العمل والشؤن الاجتماعية في تصريحات صحفية امس الاحد ان “العراق يعاني ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («العمل» تلوّح بانهيار المنظومة القيمية في العراق: فقر مُطلق يهدد البلاد) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («العمل» تلوّح بانهيار المنظومة القيمية في العراق: فقر مُطلق يهدد البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).