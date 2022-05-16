وزارة التربية تعتمد آلية جديدة تحد من ظاهرة التدريس الخصوصي

2022/05/16 | 23:54 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامتحانات ضيف مقلق يزور العائلات العراقية بغداد- زينب الحسني:بعد توقف طويل بسبب جائحة كرورنا يختتم اليوم الاثنين خمسة ملايين تلميذ في المرحلة الابتدائية امتحاناتهم النهائية للعام الدراسي الحالي 2021 ــ 2022 وسط إجراءات أمنية وخدمية.فيما أعلنت وزارة التربية انطلاق الامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية للمرحلة الثانوية، اول أمس السبت، في عموم محافظات البلاد ، وهيأت ...

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