الاعفاء والتعيين في حكومة تصريف الاعمال

2022/05/16 | 23:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:د بلال الخليفة

​ان الحكومة الحالية ومنذ يوم 8 تشرين

الأول أكتوبر أصبحت الحكومة الطبيعية

هي حكومة تصريف اعمال ووصفها الدستور في

المادة (64 / ثانيا) حكومة مستقيلة، وان

صلاحية حكومة تصريف الأمور ا

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