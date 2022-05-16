هل الأمن الغذائي بأيدي أمينة؟

2022/05/16 | 23:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جواد العطار

يذكرنا اللغط والاختلاف حول قانون

الدعم الطاريء للامن الغذائي والتنمية

بقانون تطوير البنى التحتية الذي طرح

عام ٢٠٠٩ في فترة المالكي الاولى وارسل

الى البرلمان عام ٢٠١٢ في فترة المال

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