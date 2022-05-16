ملعب تحفة قابلة للتفكيك تستقبل جماهير مونديال قطر

2022/05/16 | 23:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيكون ملعب "974" القابل للتفكيك أول ملعب

كبير ستشهده الجماهير القادمة إلى قطر

لمشاهدة منافسات مونديال 2022.

ويحمل هذا المركز الرياضي اسما وتصميما

مثيرا للاهتمام، فقد شيدته السلطات

القطرية باستخدام حا

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