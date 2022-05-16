بريطانيا‭ ‬تطالب‭ ‬بالإسراع‭ ‬في‭ ‬إنضمام‭ ‬فنلندا‭ ‬والسويد‭ ‬للناتو‭ ‬وبوتين‭:‬لا‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬أمننا‭ ‬ولكن‭ ‬سنرد‭ ‬

2022/05/16 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدنة‭ ‬في‭ ‬آزوفستال‭ ‬لإجلاء‭ ‬الجرحى‭ ‬ موسكو‭- ‬لندن‭ -‬الزمان‭ ‬ اعتبرت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطانية‭ ‬ليز‭ ‬تراس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬السويد‭ ‬وفنلندا‭ ‬أن‭ ‬تنضما‭ ‬الى‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الاطلسي‭ ‬‮«‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‮»‬‭ ‬لأن‭ ‬‮«‬انضمامهما‭ ‬سيعزز‭ ‬الامن‭ ‬المشترك‭ ‬لأوروبا‮»‬‭.‬ وقالت‭ ‬تراس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬تدعم‭ ‬بقوة‭ ‬طلبي‭ ‬فنلندا‭ ‬والسويد‭ ‬الانضمام‭ ‬الى‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الاطلسي‭.‬يجب‭ ‬أن‭ […]

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