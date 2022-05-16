2022/05/16 | 23:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هدنة في آزوفستال لإجلاء الجرحى موسكو- لندن -الزمان اعتبرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في بيان الاثنين أن على السويد وفنلندا أن تنضما الى حلف شمال الاطلسي «في أسرع وقت» لأن «انضمامهما سيعزز الامن المشترك لأوروبا». وقالت تراس إن «المملكة المتحدة تدعم بقوة طلبي فنلندا والسويد الانضمام الى حلف شمال الاطلسي.
يجب أن […]
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يجب أن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تطالب بالإسراع في إنضمام فنلندا والسويد للناتو وبوتين:لا تأثير على أمننا ولكن سنرد ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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