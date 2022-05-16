2022/05/16 | 23:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انقرة- الزمان أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مساء الاثنين أن بلاده «لن تتنازل» في موضوع انضمام فنلندا والسويد الى حلف شمال الأطلسي بعدما قدم البلدان ترشحهما رسميا.
وتساءل إردوغان «كيف نثق بهم؟ السويد هي حاضنة التنظيمات الارهابية (…) لن نتنازل في شأن انضمام أولئك الذين يفرضون عقوبات على تركيا الى حلف شمال […]
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وتساءل إردوغان «كيف نثق بهم؟ السويد هي حاضنة التنظيمات الارهابية (…) لن نتنازل في شأن انضمام أولئك الذين يفرضون عقوبات على تركيا الى حلف شمال […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إردوغان:لن نتنازل واستوكهولم وهلسنكي مأوى للارهابيين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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