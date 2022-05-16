إردوغان:لن نتنازل واستوكهولم وهلسنكي مأوى للارهابيين

2022/05/16 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقرة‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تتنازل‮»‬‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬انضمام‭ ‬فنلندا‭ ‬والسويد‭ ‬الى‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬بعدما‭ ‬قدم‭ ‬البلدان‭ ‬ترشحهما‭ ‬رسميا‭.‬وتساءل‭ ‬إردوغان‭ ‬‮«‬كيف‭ ‬نثق‭ ‬بهم؟‭ ‬السويد‭ ‬هي‭ ‬حاضنة‭ ‬التنظيمات‭ ‬الارهابية‭ (…) ‬لن‭ ‬نتنازل‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬انضمام‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يفرضون‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬تركيا‭ ‬الى‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ […]

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