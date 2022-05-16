في عين العاصفة

2022/05/16 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حوادث‭ ‬الطرق‭ ‬القاتلة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬حادثة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬ولمّا‭ ‬نزل‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬الخامس،‭ ‬ولا‭ ‬ندري‭ ‬كم‭ ‬ستبلغ‭ ‬الكوارث‭ ‬المؤسفة‭ ‬في‭ ‬الشهور‭ ‬المتبقية‭ ‬المقبلة،‭ ‬مع‭ ‬اشتداد‭ ‬العواصف‭ ‬الرملية‭ ‬والغبار‭ ‬التي‭ ‬تتكرر‭ ‬موجاتها،‭ ‬ويقول‭ ‬الخبراء‭ ‬انّ‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬استمرارها‭ ‬طوال‭ ‬فصل‭ ‬الصيف،‭ ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬الحاجة‭ ‬القصوى‭ ‬للاستنفار‭ ‬في‭ ‬أجهزة‭ ‬المرور‭ ‬وإصلاح‭ […]

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