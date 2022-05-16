ريال مدريد يكشف عن قميصه الجديد في الموسم المقبل

2022/05/17 | 00:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشف نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، عن القميص الأساسي الذي سيرتديه فريق كرة القدم خلال الموسم المقبل.وقال ريال مدريد عبر موقعه الرسمي، إن تصميم القميص كلاسيكي بلمسات عصرية، حيث تم دمج اللون الأبيض التقليدي مع اللون الأرجواني.وأضاف أن القميص يتضمن في الجزء الداخلي من الياقة، المزودة بأزرار، شعارا يحتفل بمرور […]

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