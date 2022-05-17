2022/05/17 | 00:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون في المعهد الهندي للعلوم (IISc) وشركة “ثيرانوتيلوس” الناشئة، أن الروبوتات بحجم النانو التي يتم التلاعب بها باستخدام مجال مغناطيسي، يمكن أن تساعد في قتل البكتيريا في أعماق الأنابيب العاجية وتعزيز نجاح علاجات قناة الجذر.ويتم إجراء علاجات قناة الجذر بشكل روتيني لدى ملايين المرضى، ويتضمن الإجراء إزالة الأنسجة الرخوة […]

ظهرت المقالة أماكن يصعب الوصول لها..



روبوتات صغيرة لتنظيف الأسنان أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أماكن يصعب الوصول لها.. روبوتات صغيرة لتنظيف الأسنان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أماكن يصعب الوصول لها.. روبوتات صغيرة لتنظيف الأسنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).