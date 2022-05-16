واشنطن وأثينا تؤكدان أن علاقتهما

2022/05/17 | 00:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في البيت الأبيض، الاثنين، أن العلاقات بين البلدين "أفضل من أي وقت مضى".

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