الإطار التنسيقي يصدر بيانا بعد خطاب الصدر

2022/05/17 | 00:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان ان الاطار التنسيقي يؤكد التزامه للقيام بمسؤوليته الوطنية لحماية مصالح المواطنين ويؤكد الحاجة اليوم الى الكلمة المسؤولة امام الله وابناء شعبنا وان لا نتسبب بما يؤدي الى اثارة الفتنه خصوصا في ظل تربص الاعداء الذين يريدون بالعراقيين السوء.كما وان الخطابات الانفعالية المتشنجة لا يمكن ان تكون حلا للمشاكل التي تعصف بالبلد ولا تقدم […]

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