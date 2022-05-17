محافظة بغداد تعلن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم الثلاثاء

2022/05/17 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا، يوجه بتأجيل الامتحانات في مدارس العاصمة ليوم الثلاثاء الموافق ١٧ / ٥ / ٢٠٢٢ ، بسبب سوء الأحوال الجوية.

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