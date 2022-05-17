الأنبار تعطل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء

2022/05/17 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار قررت حكومة محافظة الانبار تعطيل الدوام الريمي يوم غد .

واستثنت الحكومة في بيان " الدوائر الخدمية بسبب سوء الاحوال الجوية".

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