2022/05/17 | 00:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب نجم المنتخب الأرجنتيني، ليونيل

ميسي، عن سعادته بعودة الجماهير إلى

الملاعب قبيل مباراة الأرجنتين مع

بوليفيا ضمن تصفيات أميركا الجنوبية،

المؤهّلة إلى كأس العالم، "قطر 2022".

وقال ميسي في تصريحات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسي يردّ على الصحافة التي نعتته بـ"الفاشل"!) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسي يردّ على الصحافة التي نعتته بـ"الفاشل"!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).