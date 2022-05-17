عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية أمريكا.. ويبحثان

2022/05/17 | 00:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، يوم الاثنين، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي قدم التعازي في وفاة رئيس البلاد الراحل الشيخ خليفة بن زايد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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