المحافظات العراقية التي قررت تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء

2022/05/17 | 00:46 - المصدر: بغداد اليوم

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قررت عدد من المحافظات تعطيل الدوام الرسمي، الثلاثاء بسبب العاصفة الترابية.وذكر مكتب لمحافظ ذي قار في بيان، أنه "نظرا لسوء الحالة الجوية واستمرار العاصفة الترابية، ذي تقرر تعطيل الدوام الرسمي في محافظة ذي قار ليوم غد الثلاثاء 17 آيار 2022، باستثناء الدوائر الامنية".كما قررت محافظة واسط، تعطيل الدوام الرسمي غدا الثلاثاء بسبب العواصف الترابية.وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ واسط في بيان، أنه "نظراً لاستمرار الظروف المناخية الصعبة والغبار الكثيف والتحذيرات التي اطلقتها الأنواء الجوية ، تقرر تعطيل الدوام ليوم غد الثلاثاء ١٧ أيار ٢٠٢٢، في الدوائر الحكومية والمدارس وتأجيل الإمتحانات لليوم التالي ".وأضاف، أنه "يُستثنى من التعطيل الدوائر الصحية والخدمية".وذكر بيان لمكتب محافظ المثنى، أن "محافظ المثنى أحمد منفي جودة قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية ، عدا المؤسسات الصحية والدوائر الخدمية، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية ".كذلك، أعلنت محافظة الانبار تعطيل الدوام الرسمي غدا الثلاثاء ، باستثناء الدوائر الخدمية بسبب سوء الاحوال الجوية.

كما قررت بغداد وكربلاء وديالى وصلاح الدين والنجف تعطيل الدوام، الثلاثاء في المدارس.

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