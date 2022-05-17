كربلاء تقرر تعطيل دوام مدارسها لليوم الثلاثاء

2022/05/17 | 00:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت محافظة كربلاء عن تعطيل دوام مدارسها اليوم الثلاثاء،.وقرر محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي في بيان تلقته “ايرث نيوز” تعطيل الدوام الرسمي في المدارس لليوم الثلاثاء.هذا وعطلت العديد من المحافظات العراقية تعطيل دوامها الرسمي اليوم الثلاثاء بسبب العاصفة الترابية.

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