2022/05/17 | 01:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، يوم الاثنين، إن "أي مخاوف أمنية لدى تركيا بشأن محاولة السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو تحتاج إلى معالجة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الناتو" يعلق على "المخاوف الأمنية" لتركيا بشأن السويد وفنلندا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الناتو" يعلق على "المخاوف الأمنية" لتركيا بشأن السويد وفنلندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).