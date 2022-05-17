إجلاء 264 عسكريا أوكرانيا من مجمع آزوفستال 

2022/05/17 | 01:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن أكثر من 260 عسكريا أوكرانيا، بينهم 53 جريحا، تم إجلاؤهم، الاثنين، من مجمع آزوفستال للصلب، آخر معقل للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية جنوب شرق البلاد والتي تسيطر عليها القوات الروسية.

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