محافظ الديوانية: لا تعطيل للدوام الرسمي اليوم الثلاثاء

2022/05/17 | 01:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / نفت محافظة الديوانية، تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية والمدارس لليوم الثلاثاء.وقال مكتب محافظ الديوانية زهير الشعلان، في بيان تلقته ايرث نيوز، إن “المحافظ أكد أن اليوم الثلاثاء دوام رسمي في جميع المؤسسات الحكومية ومنها المدارس ولا توجد عطلة في المحافظة”، منوها أنه في حال تطلب الأمر بحسب حالة الطقس غداً […]

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