وزارة التربية: تأجيل امتحان اليوم الثلاثاء في كافة مدارس بغداد

2022/05/17 | 01:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعانت وزارة الترية تاجيل امتحان يوم

الثلاثاء الموافق ١٧-٥-٢٠٢٢ في كافة

مدارس بغداد

وبحسب بيان للوزارة فان التاجيل سيكون

للتربيات الست ( الكرخ الاولى ، الكرخ

الثانية ، الكرخ الثالثة ، الرصافة

الاول

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