بسبب سوء الاجواء:محافظ كربلاء يشمل دوائر المحافظة بالعطلة اليوم الثلاثاء ويستثني الامنية والصحة

2022/05/17 | 01:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظرا لعدم استقرار الظروف الجوي ووفق

التنبؤات الجوية اعلن محافظ كربلاء

نصيف الخطابي شمول باقي الدوائر

الحكومية مع المدارس بالتعطيل ليوم

الثلاثاء المصادف 17 من شهر ايار الجاري

ويستثنى من ذلك الدوائر ال

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