داخل كل بيت مغلق هناك - صّياد - و - فريسة - - منى حلمي

#منى_حلمي داخل كل بيت مغلق هناك " صيّاد " وهناك " فريسة " ----------------------------------------------------------------------------------------- كوكب الأرض باسره ، مؤسس على العلاقات العمودية ، ولكن بأشكال ودرجات متفاوتة .
والعلاقات العمودية ، هى العلاقات التى تقوم بين " أعلى " ، و " أدنى " ، أفرادا وجماعات .
بعض هذه العلاقات تستطيع اخفاء هذا المبدأ ، بين " أعلى " ، و " أدنى " ، عن طريق غس ......
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