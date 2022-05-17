داخل كل بيت مغلق هناك - صّياد - و - فريسة - - منى حلمي

2022/05/17 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي داخل كل بيت مغلق هناك " صيّاد " وهناك " فريسة " ----------------------------------------------------------------------------------------- كوكب الأرض باسره ، مؤسس على العلاقات العمودية ، ولكن بأشكال ودرجات متفاوتة .



والعلاقات العمودية ، هى العلاقات التى تقوم بين " أعلى " ، و " أدنى " ، أفرادا وجماعات .



بعض هذه العلاقات تستطيع اخفاء هذا المبدأ ، بين " أعلى " ، و " أدنى " ، عن طريق غس ......





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