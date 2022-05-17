تساؤلات (10)المواطن الفرنسيّ هوبار لومار عن الإسلام - موريس صليبا

2022/05/17 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#موريس_صليبا هوبار لومار يسأل: أيّها المسلمون، هل تعرفون ما هي الجنّة التي تؤمنون بها؟ أيّها المسلمون! إعلموا أنّ شيوخكم المنظّرين المشعوذين أوكلوا إليكم، في سبيل دفعكم أكثر فأكثر وحثّكم على الاستسلام والمشاركة في ممارسة الجريمة المقدّسة المتجسّدة في الجهاد، دورا حزينا من خلال دغدغة كبريائكم وضعفكم وميلكم إلى النفوذ وطاقتكم الجنسيّة المتوقّدة ومعاداتكم للنساء.



استغلّ مخترعو القرآن سذاجتكم وجهلك ......





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