2022/05/17 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جاسم_ألصفار د.



جاسم الصفار16-05-2022خلال عطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر مايو-ايار، أصبحت أخبار الأزمة الغذائية العالمية واحدة من أهم الأخبار في الفضاء الإعلامي الغربي.



وفقا لمدير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في ألمانيا، مارتن فريك، أن ما يقرب من 4.5 مليون طن من الحبوب موجودة في الموانئ الأوكرانية وعلى متن السفن، ولكن لا يمكن إخراجها من البلاد.



في الوقت نفسه، اشار فريك الى أن روسيا تتح ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوهم والحقيقة في أزمة الغذاء العالمية - جاسم ألصفار) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوهم والحقيقة في أزمة الغذاء العالمية - جاسم ألصفار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).