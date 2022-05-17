النجف تؤجل امتحانات المدارس إلى يوم غد الأربعاء

2022/05/17 | 01:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أعلنت محافظة النجف، تأجيل الامتحانات اليوم الثلاثاء إلى يوم غد الأربعاء وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.وذكر مكتب المحافظ، في بيان تلقته ايرث نيوز، أنه “حرصا على صحة وسلامة التلاميذ والطلبة تقرر تاجيل امتحانات يوم الثلاثاء ١٧ / ٥ / ٢٠٢٢ الى اليوم التالي مع الابقاء على الدوام الرسمي لكوادر المدارس لتهيئتها […]

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