2022/05/17 | 02:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من "نارية" الخطاب الأخير لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي خاطب فيه صراحة من يصفهم بـ"أعضاء الثلث المعطل" وهو الوصف الذي يطلقه خصوم تكتل "الإطار التنسيقي للقوى الشيعية" عليهم، إلا أن عددا من المراقبين السياسيين العراقيين قالوا للحرة إن "الخطاب كان متوقعا" ويشير إلى "نفاذ صبر الصدر" لكنه قد لا يشير إلى تغيير في الوضع السياسي الحالي.

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