أكاديمي إماراتي يعلق على مشاركة وزير خارجية إيران في عزاء الشيخ خليفة بن زايد

2022/05/17 | 02:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، يوم الاثنين، على مشاركة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في عزاء الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الإمارات الذي وافته المنية، الجمعة.

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