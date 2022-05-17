مشرع أميركي يطالب القاهرة بالإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح

2022/05/17 | 03:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، غريغوري مييكس، الاثنين، السلطات المصرية بالإفراج عن الناشط السياسي المصري الحاصل على الجنسية البريطانية، علاء عبدالفتاح.

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