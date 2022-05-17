بوريل: الاتحاد الأوروبي غير قادر على التوصل إلى إجماع على حظر النفط الروسي

2022/05/17 | 03:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، أن زعماء الاتحاد لم ينجحوا في التوصل إلى إجماع بشأن حظر النفط الروسي خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

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