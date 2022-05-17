كلوب: ليفربول ليس طرفًا في سباق مبابي

2022/05/17 | 03:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن موقف ناديه من ضم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في الميركاتو الصيفي المقبل. وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الجاري، دون التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن. ورغم ما تردد عن إمكانية انتقال مبابي لريال مدريد، ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، خلال الساعات الماضية، أن ليفربول يراقب تطورات موقف المهاجم الفرنسي. وقال كلوب، في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو: "بالطبع نحن مهتمون بكيليان مبابي، لسنا من العميان، لكننا لسنا جزءًا من هذا السباق".وأضاف: "لا يمكننا أن نكون جزءًا من هذه المعارك..يجب أن تكون هناك أندية أخرى معنية، ولكن هذا جيد، وكل شيء جيد مع كيليان".جدير بالذكر، أن مبابي أكد أنه حسم قراره بشأن وجهته المقبلة، وسيعلن عنها قريبًا.

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