انتقال ديمقراطي ام تكريس للتبعية العراق انموذجا - فرحان قاسم

2022/05/17 | 04:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فرحان_قاسم يتضمن مفهوم الانتقال الديمقراطي عنصرين يرتبطان بالتحولات السياسية وهي الانتقال من حالة الى أخرى من حيث الطبيعة والمحتوى والمواصفات ، من مرحلة الدكتاتورية والاستبداد والتمايزات الى مرحلة الديمقراطية .



قد تحدث هذه التحولات نتيجة ثورات وانتفاضات وتتميز بكونها تغييرات جذرية ، وقد تكون نتيجة اتفاقات ذات طبيعة فوقية بين السلطة الاستبدادية وبعض اطراف المعارضة ، تفرضها لحظات معينة من توازن القوى ، وعادة م ......





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