كامالا هاريس تلتقي محمد بن زايد لتقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة

2022/05/17 | 04:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، يوم الاثنين، الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات بعد أن قادت وفداً لتقديم التعازي في وفاة رئيس البلاد الراحل الشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية، الجمعة.

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