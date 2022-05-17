هجوم نيويورك..

2022/05/17 | 05:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حين أن مسؤولي قوات الأمن الأميركيين أصبحوا بارعين منذ هجمات 11 سبتمبر في تعطيل المؤامرات المنظمة تنظيما جيدا

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