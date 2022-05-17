روسيا: سنضطر إلى اتخاذ خطوات انتقامية ردًا على قرار السويد بالانضمام إلى الناتو

2022/05/17 | 05:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاثنين، بعد ساعات من إعلان السويد أنها ستطلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إن "الاتحاد الروسي سيضطر إلى اتخاذ خطوات انتقامية، سواء ذات طبيعة عسكرية تقنية أو غيرها".

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