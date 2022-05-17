غوتيريش يناشد اللبنانيين تشكيل

2022/05/17 | 05:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين، اللبنانيين على الانتخابات النيابية التي أجروها، الأحد، مشيرا إلى أنه "ينتظر بفارغ الصبر أن تشكل سريعا حكومة جامعة" في بلدهم الغارق في أزمة اقتصادية خطيرة والذي غالبا ما يستغرق تشكيل حكومة جديدة فيه وقتا طويلا.

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