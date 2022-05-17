- بغداد - قطرة فى بحر العذاب - شريف حتاتة

2022/05/17 | 06:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شريف_حتاتة ----------------------------------------------العراق ..



بغداد..



اسمان لهما في قلوبنا رنين ..



وفي التاريخ.



الاكتشاف الأول لحروف الكتابة.



قانون حامورابي والمبادئ الأولى للعدالة الِسن بالِسن والعين بالعين.سـومـر وبين النهرين.



ازدهار العلوم والآداب والفلسفة في بداية عهد العباسيين.



النضال ضد الاستعمار القديم والجديد لشعب عظيم.



لكن منذ حرب الخليج ، وضعت وسائل الإعلام العالمي والمحلي عليهما ......





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