الجيش الأمريكي يعلن عن اختبار ناجح لصاروخ فرط صوتي

2022/05/17 | 06:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن سلاح الجو الأمريكي، يوم الاثنين، عن إجراء اختبار ناجح لصاروخ فرط صوتي تفوق سرعته سرعة الصوت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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