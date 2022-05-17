"قوة ناعمة".. صحيفة: نفوذ قطر يتصاعد مع حاجة العالم إلى الغاز

2022/05/17 | 06:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مدى ربع القرن الماضي، أرسلت دولة قطر كميات متزايدة من الغاز الطبيعي إلى قائمة متزايدة من العملاء في جميع أنحاء العالم، وجمعت ثروة كبيرة واكتسبت أهمية جيوسياسية كانت ستفتقر إليها لولا امتلاكها الثروة الطبيعية، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

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